Расписание первого раунда плей-офф КХЛ сезона-2023/2024

Накануне, 26 февраля, завершился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

По итогам регулярки определились 16 команд, попавшие в плей-офф. На Западе это московское «Динамо», СКА, «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо». В розыгрыш Кубка Гагарина от Восточной конференции попали «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и «Амур». Обладателем Кубка Континента стало московское «Динамо».

Предлагаем ознакомится с расписанием первого раунда Кубка Гагарина — 2024.

Западная конференция

«Динамо» Мск (1) – «Динамо» (Мн) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта;

СКА (2) – «Торпедо» (7) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта;

«Локомотив» (3) – ЦСКА (6) – 29 февраля, 2, 4, 6, 8*, 10*, 12* марта;

«Спартак» (4) – «Северсталь» (5) – 29 февраля, 2, 4, 6, 8*, 10*, 12* марта.

Восточная конференция

«Металлург» (1) – «Амур» (8) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта;

«Авангард» (2) – «Лада» (7) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта;

«Салават Юлаев» (3) – «Трактор» (6) — 29 февраля, 2, 4, 6, 8*, 10*, 12* марта;

«Ак Барс» (4) – «Автомобилист» (5) — 29 февраля, 2, 4, 6, 8*, 10*, 12* марта.

* — если потребуется.