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«Кое о чём да говорит». Спроул — о непопадании в сборную Китая на квалификацию Олимпиады

«Кое о чём да говорит». Спроул — о непопадании в сборную Китая на квалификацию Олимпиады
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Защитник «Куньлуня» Райан Спроул высказался о непопадании игроков клуба в сборную Китая на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2026 года.

«Это было довольно тяжело для нас, мы ожидали, что будем частью национальной команды. В итоге получилось так, что у нас был 10-дневный перерыв между матчами, а остальные команды играли в это время. Мы тренировались каждый день, в то время как остальные играли. Когда так много тренировок, это тяжело, это выбивает из ритма. На тот момент это был отстой, но мы хорошо провели последний отрезок сезона. Не попасть в сборную было немного странно, особенно в такое время. Знаю ли, почему не вызвали? Нет, не знаю (смеётся).

Очевидно, тот факт, что нас не вызвали на квалификацию Олимпиады, кое о чём да говорит, но для игроков это всё за кулисами», — сказал Спроул в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Райаном Спроулом читайте на «Чемпионате»:
«Хотят ли игроки «Куньлуня» вернуться в Китай? Не думаю». Интервью с защитником «драконов»
Эксклюзив
«Хотят ли игроки «Куньлуня» вернуться в Китай? Не думаю». Интервью с защитником «драконов»
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