Игрок «Куньлуня» прокомментировал слухи о лишении паспортов Китая натурализованных игроков

Защитник «Куньлуня» Райан Спроул высказался касаемо слухов о том, что натурализованных игроков клуба лишили паспортов Китайской Народной Республики.

«Слухи об аннулировании паспортов? Мы, игроки, ничего не знаем об этом. Об этом говорили, но, думаю, это просто слухи, потому что наши паспорта до сих пор у нас. Честно, не знаю, получу ли я ещё вызов в сборную Китая, это решать руководству. Но мы будем готовы, если такой поступит. Такое уже происходило, но когда мы получим вызов, то поедем в сборную. Эта ситуация не в наших руках. Просто будем готовы, если понадобимся», — сказал Спроул в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В сезоне-2023/2024 Спроул сыграл 48 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал девять результативных передач.