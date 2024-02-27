«Нам хорошо в Мытищах». Защитник «Куньлуня» — о возможном возвращении клуба в Китай

Защитник «Куньлуня» Райан Спроул рассказал о возможном возвращении клуба в Китай.

«Игроки «Куньлуня» хотели бы вернуться играть в Китай? Не думаю. Для нас всё хорошо складывается в Мытищах. Не знаю, собирается ли клуб переехать, но мне кажется, что Мытищи — хорошее место для нас прямо сейчас. Мне кажется, что мы будем и дальше там играть», — сказал Спроул в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, «Куньлунь» играет в России с сезона-2020/2021. Клуб переехал в связи с пандемией коронавируса в мире.

В регулярном сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги Спроул сыграл 48 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 11 очков.