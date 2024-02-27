Ротенберг: у СКА ещё есть ребята на травме, но они точно сыграют в плей-офф

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о состоянии травмированных игроков клуба из Санкт-Петербурга.

«Все наши игроки развиваются, многие установили личные рекорды в этом сезоне, вышли на новый уровень. Регулярка – это в первую очередь подготовка к плей-офф. У нас ещё есть ребята на травме, но есть хорошие новости – все эти ребята точно сыграют в плей-офф. Это уже замечательная новость», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, по состоянию на 27 февраля в списке травмированных клуба находятся нападающие Владимир Алистров и Иван Зинченко.

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 СКА встретится с «Торпедо».

Ранее Роман Ротенберг высказался о посещаемости «СКА Арены» на играх и тренировках команды.