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Ротенберг: у СКА ещё есть ребята на травме, но они точно сыграют в плей-офф

Ротенберг: у СКА ещё есть ребята на травме, но они точно сыграют в плей-офф
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о состоянии травмированных игроков клуба из Санкт-Петербурга.

«Все наши игроки развиваются, многие установили личные рекорды в этом сезоне, вышли на новый уровень. Регулярка – это в первую очередь подготовка к плей-офф. У нас ещё есть ребята на травме, но есть хорошие новости – все эти ребята точно сыграют в плей-офф. Это уже замечательная новость», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, по состоянию на 27 февраля в списке травмированных клуба находятся нападающие Владимир Алистров и Иван Зинченко.

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 СКА встретится с «Торпедо».

Ранее Роман Ротенберг высказался о посещаемости «СКА Арены» на играх и тренировках команды.

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