«Всё только начинается». Ротенберг ответил на вопрос, считает ли он себя большим тренером

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, считает ли он себя большим тренером. Под руководством специалиста петербургский клуб в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Континента. Главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина Ротенбергу ещё не покорялся.
«Думаю, что ни один тренер, ни один игрок не должен считать себя большим, что бы ни происходило – победа или поражение. Нельзя никогда быть довольным успеху на сегодняшний день. Нельзя быть довольным, потому что это чревато для любого игрока, тренера.
Надо всегда стремиться развиваться и становиться лучшей версией самого себя, несмотря ни на что. Как только тренер или игрок посчитает, что он большой – это конец карьеры. Поэтому нет, точно нет. Всё только начинается, – сказал главный тренер СКА, — цитирует Ротенберга «ВсёПроСпорт».
В первом раунде плей-офф СКА встретился с нижегородским «Торпедо». Серия начнётся в Санкт-Петербурге 1 марта. По итогам регулярного сезона КХЛ петербургский клуб занял второе место в таблице Западной конференции лиги.