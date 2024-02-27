Двукратный обладатель Кубка Гагарина дал прогноз на серию плей-офф СКА — «Торпедо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что нижегородское «Торпедо» в серии с СКА вряд ли может рассчитывать даже на одну победу. Серия первого раунда плей-офф начнётся 1 марта в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, что в серии СКА – «Торпедо» мы можем рассчитывать на счёт 4-0 в пользу СКА. У «Торпедо» возникли проблемы в конце регулярного чемпионата с результатом, а СКА сейчас выглядит достаточно внушительно. Мне кажется, что эта серия закончится в пользу петербуржцев в четырёх, максимум пяти матчах», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне эти команды встречались между собой в полуфинале Западной конференции. Тогда победу в четырёх матчах одержал СКА. По итогам регулярного чемпионата сезона-2023/2024 СКА занял второе место, а «Торпедо» расположилось на седьмом в таблице Западной конференции КХЛ.