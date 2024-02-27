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Олимпийский чемпион назвал единственную команду КХЛ, которая удивила его в нынешнем сезоне

Олимпийский чемпион назвал единственную команду КХЛ, которая удивила его в нынешнем сезоне
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал единственную команду КХЛ, которая удивила его в нынешнем регулярном чемпионате.

«Что приятно удивило в регулярном чемпионате? Практически ничего. Все сыграли на достойном уровне, о чём перед сезоном и была поставлена задача. Меня ничего не удивило. Все, кто хорошо поработал перед сезоном, получили то, на что надеялись.

Может быть, только одна команда удивила в этом сезоне. Хоккей, конечно, так себе, но достойно сыграла «Лада», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Лада» попала в плей-офф в первом же сезоне после возвращения в КХЛ. Тольяттинцы заняли седьмую строчку в таблице Востока и в первом раунде сыграют с «Авангардом».

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