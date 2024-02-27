Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев рассказал о важном отличии между КХЛ и лигами Северной Америки. Форвард начинал сезон в АХЛ за фарм-клуб «Лос-Анджелеса».

«Все ждём плей-офф с нетерпением. «Северсталь» – очень быстрый и сильный соперник, но и у нас есть чем побеждать.

И не могу не сказать про «Мегаспорт», каждый матч дома конкретно пробирает – поддержка просто топ. Причём если в Америке она заканчивается за пределами домашней арены, то в России её чувствуешь везде. Это очень важное отличие между лигами и большой плюс», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Мальцев провёл 21 матч в АХЛ, где набрал 14 (4+10) очков. Форвард перешёл в «Спартак» в середине декабря. В прошедшей регулярке КХЛ Мальцев провёл за красно-белых 16 матчей и набрал 11 (2+9) очков.