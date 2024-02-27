Коньков — о серии «Локомотив» — ЦСКА: поражения Ярославлю никто не простит

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что «Локомотив» готов проходить ЦСКА в серии первого раунда плей-офф КХЛ и отметил спад в игре московских армейцев в текущем сезоне. Ярославцы за последние три сезона трижды вылетали из Кубка Гагарина после встречи с ЦСКА.

«Игорь Никитин не отходит от своего хоккея. «Локомотив» на протяжении всего регулярного чемпионата показывал ровную игру, без спадов. Это происходило за счёт дисциплины и реализации своих моментов. В команде собраны мастеровитые ребята, которые уже давно созрели для серьёзных результатов.

Поэтому я думаю, что поражения «Локомотиву» никто не простит. Команда по всем параметрам готова бороться за Кубок Гагарина. ЦСКА в этом году, к сожалению, не показывает чемпионской игры. Это очень мастеровитый коллектив с огромным опытом игры в плей-офф. Но я всё равно ставлю в этой серии на «Локомотив». Счёт в этой серии может быть 4-2 в пользу ярославцев», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Серия между командами стартует 29 февраля в Ярославле. Сезонную серию прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ выиграл «Локомотив» со счётом 4-2.