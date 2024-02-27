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Кожевников: «Салавату» надо надеяться только на первый раунд, я в Уфе не уверен

Кожевников: «Салавату» надо надеяться только на первый раунд, я в Уфе не уверен
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников скептически отозвался о шансах «Салавата Юлаева» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф уфимцы сыграют с челябинским «Трактором».

«Салават» — явный фаворит в серии с «Трактором»? Я не скажу. Вот об этом и говорю: я не уверен. «Трактор» — команда помоложе, и состав более ровный. Дай бог, чтоб Уфа выдержала. Я и говорю, им надо надеяться только на первый раунд — «Трактор» пройти и там дальше смотреть», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

По итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» занял третье место в таблице Восточной конференции лиги. Первый матч серии с «Трактором» пройдёт 29 февраля в Уфе.

Календарь плей-офф КХЛ
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