Журналист НХЛ сравнил влияние здоровья Овечкина и Мэттьюса в их гонке за рекордом Гретцки

Журналист НХЛ Рори Бойлен сравнил здоровье капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и форварда «Торонто» Остона Мэттьюса.

«Помимо навыков, необходимых для того, чтобы забивать в таком историческом темпе, любому, кто преследует рекорд Гретцки, также должно немного повезти со своим здоровьем. В этом Мэттьюс не может сравниться с Овечкиным на данном этапе своей карьеры.

За первые восемь сезонов в НХЛ Овечкин пропустил всего 21 игру, а за всю свою карьеру он пропустил всего 59 матчей. Для сравнения, Мэттьюс к текущему моменту своей карьеры пропустил уже 56 игр. Основная причина, по которой Овечкин по-прежнему преследует Гретцки, заключается в его удивительном здоровье. Я бы не назвал Мэттьюса склонным к травмам, но об этом следует помнить», — цитирует журналиста Sportsnet.

На текущий момент Овечкин отстаёт от рекорда Гретцки по голам в НХЛ на 56 шайб. Всего на счету россиянина 838 голов в 1401 матче. Мэттьюс за 537 матчей в НХЛ забил 351 гол.