Журналист НХЛ рассказал о преимуществе Мэттьюса перед Овечкиным в гонке за рекордом

Журналист НХЛ Рори Бойлен заявил, что у нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса потенциально может быть больше времени, чем у российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Журналист отметил, что россиянин мог на год раньше дебютировать в НХЛ и пропустил половину сезона из-за локаутов.

«У Мэттьюса потенциально может быть одно преимущество перед Овечкиным в гонке за рекордом Гретцки. Помните, что хоть Овечкин и забил 52 гола в своём дебютном сезоне, на самом деле он имел право дебютировать в НХЛ в сезоне-2004/2005, который был отменён из-за локаута. Его также лишили почти половины сезона-2012/2013, когда из-за локаута он сократился до 48 игр.

Кто знает, какие перерывы, если таковые будут, могут повлиять на карьеру Мэттьюса. Но есть вероятность, что у него будут дополнительные полтора сезона, чего у Овечкина никогда не было. Но к этому разговору стоит вернуться, возможно, через пять лет», — цитирует журналиста Sportsnet.

Овечкин забил 838 голов в 1401 матче. На счету Мэттьюса 351 гол за 537 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.