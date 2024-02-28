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«Детройт» разгромил «Вашингтон», забросив восемь шайб. У Овечкина две передачи

В Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» одержал крупную победу над «Вашингтон Кэпиталз» (8:3).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Шейн Гостисбер, а также Лукас Рэймонд, Джо Велено, Джей Ти Комфер, Робби Фаббри, Алекс Дебринкэт и Дилан Ларкин.

У «Вашингтона» голы забили Хендрикс Лапьер, Майкл Сгарбосса и Макс Пасиоретти.

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече двумя результативными передачами и закончил матч с показателем "-2".

«Детройт» одержал шестую победу подряд, набрал 72 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Вашингтон» остался с 63 очками и идёт девятым на Востоке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.