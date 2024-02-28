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«Детройт» разгромил «Вашингтон», забросив восемь шайб. У Овечкина две передачи

«Детройт» разгромил «Вашингтон», забросив восемь шайб. У Овечкина две передачи
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В Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» одержал крупную победу над «Вашингтон Кэпиталз» (8:3).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Шайбами в составе победителей отметились дважды Шейн Гостисбер, а также Лукас Рэймонд, Джо Велено, Джей Ти Комфер, Робби Фаббри, Алекс Дебринкэт и Дилан Ларкин.

У «Вашингтона» голы забили Хендрикс Лапьер, Майкл Сгарбосса и Макс Пасиоретти.

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече двумя результативными передачами и закончил матч с показателем "-2".

«Детройт» одержал шестую победу подряд, набрал 72 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Вашингтон» остался с 63 очками и идёт девятым на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
8 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Велено, Перрон) – 05:45     2:0 Рэймонд (Комфер) – 16:20     2:1 Лапьер (Овечкин, Манта) – 22:09     3:1 Велено (Перрон) – 24:44     4:1 Гостисбер (Рэймонд) – 29:01     4:2 Сгарбосса (Карлсон) – 36:38     5:2 Комфер (Копп, Зайдер) – 39:47 (sh)     6:2 Фаббри (Кейн, Спронг) – 44:31 (pp)     6:3 Пасиоретти – 47:09 (pp)     7:3 Дебринкэт (Ларкин, Кейн) – 51:49     8:3 Ларкин (Рэймонд, Мяяття) – 54:10    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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