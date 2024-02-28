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Кейн повторил достижение Ларионова 28-летней давности в истории «Детройта»

Кейн повторил достижение Ларионова 28-летней давности в истории «Детройта»
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В Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» одержал крупную победу над «Вашингтон Кэпиталз» (8:3).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Звёздный нападающий хозяев Патрик Кейн отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

Таким образом, Кейн продлил свою очковую серию до девяти матчей, которая стала восьмой по продолжительности в истории «Ред Уингз» среди игроков 35 лет или старше. По этому показателю американец сравнялся с Алексом Дельвеккио (сезон-1971/1972), Игорем Ларионовым (сезон-1995/1996) и Дино Чиккарелли (сезон-1995/1996).

Всего в нынешнем сезоне на счету 35-летнего Кейна 30 (12+18) очков в 28 матчах.

«Детройт» одержал шестую победу подряд, набрал 72 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
8 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Велено, Перрон) – 05:45     2:0 Рэймонд (Комфер) – 16:20     2:1 Лапьер (Овечкин, Манта) – 22:09     3:1 Велено (Перрон) – 24:44     4:1 Гостисбер (Рэймонд) – 29:01     4:2 Сгарбосса (Карлсон) – 36:38     5:2 Комфер (Копп, Зайдер) – 39:47 (sh)     6:2 Фаббри (Кейн, Спронг) – 44:31 (pp)     6:3 Пасиоретти – 47:09 (pp)     7:3 Дебринкэт (Ларкин, Кейн) – 51:49     8:3 Ларкин (Рэймонд, Мяяття) – 54:10    
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