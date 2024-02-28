Кейн повторил достижение Ларионова 28-летней давности в истории «Детройта»

В Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» одержал крупную победу над «Вашингтон Кэпиталз» (8:3).
Звёздный нападающий хозяев Патрик Кейн отметился в этой встрече двумя результативными передачами.
Таким образом, Кейн продлил свою очковую серию до девяти матчей, которая стала восьмой по продолжительности в истории «Ред Уингз» среди игроков 35 лет или старше. По этому показателю американец сравнялся с Алексом Дельвеккио (сезон-1971/1972), Игорем Ларионовым (сезон-1995/1996) и Дино Чиккарелли (сезон-1995/1996).
Всего в нынешнем сезоне на счету 35-летнего Кейна 30 (12+18) очков в 28 матчах.
«Детройт» одержал шестую победу подряд, набрал 72 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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