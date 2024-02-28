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Капризов не смог повторить рекорд «Уайлд», установленный самим собой в прошлом сезоне

Капризов не смог повторить рекорд «Уайлд», установленный самим собой в прошлом сезоне
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В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» уступила «Каролине Харрикейнз» (2:3).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов не смог отметиться в этой встрече результативными действиями.

Таким образом, Капризову не удалось продлить свою восьмиматчевую серию с ассистентскими баллами. Россиянину не хватило всего одного матча чтобы повторить свою же серию прошлого сезона, в которой он отметился результативными передачами в девяти матчах кряду, что является лучшим показателем в истории «Уайлд».

Всего в нынешнем сезоне на счету Капризова 63 (26+37) очка в 52 матчах.

«Миннесота» осталась с 62 очками и делит с «Сент-Луис Блюз» девятую строчку в таблице Запада.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дьюар (Чисхольм, Хартман) – 10:10     1:1 Стаал (Мартинук, Славин) – 15:26     2:1 Бродин (Дьюхейм, Хартман) – 19:39     2:2 Свечников (Джарвис, Стаал) – 39:35     2:3 Ноэсен (Друри, Терявяйнен) – 51:02    
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