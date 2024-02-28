Капризов не смог повторить рекорд «Уайлд», установленный самим собой в прошлом сезоне

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» уступила «Каролине Харрикейнз» (2:3).

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов не смог отметиться в этой встрече результативными действиями.

Таким образом, Капризову не удалось продлить свою восьмиматчевую серию с ассистентскими баллами. Россиянину не хватило всего одного матча чтобы повторить свою же серию прошлого сезона, в которой он отметился результативными передачами в девяти матчах кряду, что является лучшим показателем в истории «Уайлд».

Всего в нынешнем сезоне на счету Капризова 63 (26+37) очка в 52 матчах.

«Миннесота» осталась с 62 очками и делит с «Сент-Луис Блюз» девятую строчку в таблице Запада.