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«Детройт» разгромил «Вашингтон», исторический пента-трик Холанда. Главное к утру
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Голевая передача российского нападающего Александра Овечкина не помогла «Вашингтон Кэпиталз» уйти от разгрома в матче с «Детройт Ред Уингз» (8:3), нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил пента-трик в кубковом матче с «Лутон Таун» (6:2) и повторил рекорд Беста 1970 года, «Барселона» назвала всех кандидатов на пост главного тренера команды после ухода Хави. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Детройт» разгромил «Вашингтон», забросив восемь шайб. У Овечкина передача.
  2. Холанд повторил рекорд Беста, который забивал пять мячей в Кубке Англии в 1970 году.
  3. «Барселона» составила окончательный список кандидатов на пост тренера команды — Sport.es.
  4. Бобровский установил рекорд всех времён в истории «Флориды».
  5. «Манчестер Сити» разгромил «Лутон» благодаря пента-трику Холанда.
  6. Голевая передача Никиты Кучерова не помогла «Тампе» обыграть «Филадельфию».
  7. Сафиуллин уступил Циципасу в первом раунде турнира ATP-500 в Акапулько.
  8. Тухель не чувствовал поддержки руководства и игроков с самого начала работы в «Баварии».
  9. В «Ливерпуле» определились с форматом церемонии прощания с Клоппом по окончании сезона.
  10. Американский боксёр Севейдж может стать гражданином России.
Все результаты игрового дня НХЛ 28 февраля
Все результаты игрового дня НХЛ 28 февраля
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15 топ-матчей среды: Кучеров мчится к рекорду, наши в теннисе, НБА, футбол и волейбол
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