«Детройт» разгромил «Вашингтон», исторический пента-трик Холанда. Главное к утру
Голевая передача российского нападающего Александра Овечкина не помогла «Вашингтон Кэпиталз» уйти от разгрома в матче с «Детройт Ред Уингз» (8:3), нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил пента-трик в кубковом матче с «Лутон Таун» (6:2) и повторил рекорд Беста 1970 года, «Барселона» назвала всех кандидатов на пост главного тренера команды после ухода Хави. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Детройт» разгромил «Вашингтон», забросив восемь шайб. У Овечкина передача.
- Холанд повторил рекорд Беста, который забивал пять мячей в Кубке Англии в 1970 году.
- «Барселона» составила окончательный список кандидатов на пост тренера команды — Sport.es.
- Бобровский установил рекорд всех времён в истории «Флориды».
- «Манчестер Сити» разгромил «Лутон» благодаря пента-трику Холанда.
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