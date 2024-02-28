«Детройт» разгромил «Вашингтон», исторический пента-трик Холанда. Главное к утру

Голевая передача российского нападающего Александра Овечкина не помогла «Вашингтон Кэпиталз» уйти от разгрома в матче с «Детройт Ред Уингз» (8:3), нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил пента-трик в кубковом матче с «Лутон Таун» (6:2) и повторил рекорд Беста 1970 года, «Барселона» назвала всех кандидатов на пост главного тренера команды после ухода Хави. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 28 февраля Все результаты игрового дня НХЛ 28 февраля