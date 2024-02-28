Все результаты игрового дня НХЛ 28 февраля
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Сегодня, 28 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей, ещё две игры продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Козенс (Гринвей, Пауэр) – 09:25 (pp) 1:1 Беннетт (Казинс, Монтур) – 12:54 2:1 Ткачук (Вераге, Монтур) – 15:36 (pp) 3:1 Монтур (Ткачук, Райнхарт) – 49:41 (pp) 3:2 Томпсон (Далин, Так) – 52:44
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бринк (Фрост, Стаал) – 02:22 1:1 Пол (Хагель) – 24:35 2:1 Фёрстер (Фрост) – 40:54 3:1 Санхайм (Кейтс, Хэтэуэй) – 43:08 4:1 Уокер (Фараби, Силер) – 46:55 4:2 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 54:34 5:2 Кейтс (Пилинг) – 55:22 6:2 Йорк (Санхайм) – 57:41
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
8 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Велено, Перрон) – 05:45 2:0 Рэймонд (Комфер) – 16:20 2:1 Лапьер (Овечкин, Манта) – 22:09 3:1 Велено (Перрон) – 24:44 4:1 Гостисбер (Рэймонд) – 29:01 4:2 Сгарбосса (Карлсон) – 36:38 5:2 Комфер (Копп, Зайдер) – 39:47 (sh) 6:2 Фаббри (Кейн, Спронг) – 44:31 (pp) 6:3 Пасиоретти – 47:09 (pp) 7:3 Дебринкэт (Ларкин, Кейн) – 51:49 8:3 Ларкин (Рэймонд, Мяяття) – 54:10
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Армиа (Ньюхук, Руа) – 07:52 2:0 Харрис – 24:52 2:1 Керфут (Мозер, Шмальц) – 27:42 3:1 Пирсон (Харрис, Эванс) – 45:14 3:2 Бьюгстад (Маччелли, Кесселринг) – 54:23 4:2 Судзуки (Армиа, Эванс) – 59:57
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Барбашёв (Амадио, Теодор) – 29:11 0:2 Морелли (Теодор, Ремпал) – 32:20 1:2 Бертуцци (Маккейб, Нюландер) – 37:43 1:3 Карлссон (Маршессо) – 39:09 1:4 Маршессо (Карлссон) – 50:50 2:4 Ривз (Хольмберг) – 54:35 2:5 Маршессо (Пьетранджело) – 58:23 2:6 Руа (Теодор, Макнэбб) – 59:29
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дьюар (Чисхольм, Хартман) – 10:10 1:1 Стаал (Мартинук, Славин) – 15:26 2:1 Бродин (Дьюхейм, Хартман) – 19:39 2:2 Свечников (Джарвис, Стаал) – 39:35 2:3 Ноэсен (Друри, Терявяйнен) – 51:02
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Монахан (Элерс, Моррисси) – 08:53 2:0 Диллон (Шайфли) – 10:20 2:1 Бучневич (Сканделла, Томас) – 10:50 3:1 Коннор (Моррисси) – 15:33 3:2 Саад – 29:03 4:2 Иафалло (Элерс, Монахан) – 50:13
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Маккэррон (Йози, Смит) – 03:23 2:0 Йози (Нюквист, Новак) – 05:44 (pp) 2:1 Батерсон (Сандерсон, Штюцле) – 18:58 (pp) 3:1 Йози (Нюквист, Макдона) – 38:31 4:1 Нюквист (Форсберг, О'Райлли) – 53:12
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Дано (Фиала, Даути) – 32:08 1:1 Манджапане (Ханифин, Маркстрём) – 32:56 2:1 Коулман (Юбердо, Танев) – 33:52 2:2 Фиала (Копитар, Байфилд) – 38:54 3:2 Шарангович (Хант, Пеллетье) – 52:09 4:2 Баклунд (Танев) – 58:46
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Стэнковен (Джонстон, Робертсон) – 01:00 1:1 Кивиранта (Кольяно, Тэйвз) – 02:08 2:1 Рантанен (Маккиннон) – 05:58 3:1 Кольяно (Вагнер) – 27:09 4:1 Маккиннон (Лехконен, Макар) – 27:57 5:1 Лехконен (Друен, Рантанен) – 34:15 (pp)
Две встречи в Ванкувере и Сан-Хосе продолжаются в данный момент.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хёгландер (Майерс, Петтерссон) – 10:23 2:0 Бёзер (Миллер, Гронек) – 17:41 (pp) 2:1 Ракелль (Кросби) – 22:13 2:2 Ракелль (Малкин, Кросби) – 29:36 (pp) 3:2 Миллер (Петтерссон, Демко) – 30:05 (sh)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Перерыв
1 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Штурм (Барабанов) – 18:17 1:1 Братт (Майер, Хишир) – 23:29 1:2 Хьюз – 24:06 1:3 Баль (Хишир, Хьюз) – 33:07
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 82 очками после 59 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», тоже набравший 82 очка за 60 матчей.
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