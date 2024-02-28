Все результаты игрового дня НХЛ 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей, ещё две игры продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Две встречи в Ванкувере и Сан-Хосе продолжаются в данный момент.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 82 очками после 59 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», тоже набравший 82 очка за 60 матчей.