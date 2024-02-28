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Кучеров опережает Маккиннона на пять очков в гонке бомбардиров НХЛ по итогам игрового дня

Кучеров опережает Маккиннона на пять очков в гонке бомбардиров НХЛ по итогам игрового дня
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Этой ночью прошли 10 матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ, среди которых были игры с участием «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Тампа» не смогла ничего противопоставить «Филадельфии Флайерз», уступив 2:6. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу.

«Колорадо» же, в свою очередь, уверенно разобрался с «Даллас Старз», а лидер «лавин» Натан Маккиннон отметился голом и ассистом.

Таким образом, по итогам сегодняшнего игрового дня Кучеров опережает Маккиннона на пять очков в гонке за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата. У россиянина 103 очка, у канадца — 98.

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этой регулярке. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бринк (Фрост, Стаал) – 02:22     1:1 Пол (Хагель) – 24:35     2:1 Фёрстер (Фрост) – 40:54     3:1 Санхайм (Кейтс, Хэтэуэй) – 43:08     4:1 Уокер (Фараби, Силер) – 46:55     4:2 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 54:34     5:2 Кейтс (Пилинг) – 55:22     6:2 Йорк (Санхайм) – 57:41    
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Стэнковен (Джонстон, Робертсон) – 01:00     1:1 Кивиранта (Кольяно, Тэйвз) – 02:08     2:1 Рантанен (Маккиннон) – 05:58     3:1 Кольяно (Вагнер) – 27:09     4:1 Маккиннон (Лехконен, Макар) – 27:58     5:1 Лехконен (Друен, Рантанен) – 34:15 (pp)    
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