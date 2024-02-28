Кучеров опережает Маккиннона на пять очков в гонке бомбардиров НХЛ по итогам игрового дня

Этой ночью прошли 10 матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ, среди которых были игры с участием «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».
«Тампа» не смогла ничего противопоставить «Филадельфии Флайерз», уступив 2:6. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу.
«Колорадо» же, в свою очередь, уверенно разобрался с «Даллас Старз», а лидер «лавин» Натан Маккиннон отметился голом и ассистом.
Таким образом, по итогам сегодняшнего игрового дня Кучеров опережает Маккиннона на пять очков в гонке за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата. У россиянина 103 очка, у канадца — 98.
Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этой регулярке. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.
- 28 февраля 2024
-
09:45
-
09:37
-
09:25
-
09:14
-
09:06
-
08:52
-
08:45
-
08:42
-
08:37
-
08:30
-
08:20
-
08:11
-
08:05
-
08:03
-
07:48
-
07:31
-
07:09
-
06:40
-
06:36
-
06:30
-
06:09
-
05:54
-
05:46
-
05:38
-
05:33
-
05:15
- 27 февраля 2024
-
23:55
-
23:40
-
23:25
-
23:05
-
22:50
-
22:35
-
22:15
-
21:55
-
21:35