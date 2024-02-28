Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь Кочетков вышел на второе место по победам в сезоне среди новичков «Каролины»

Вратарь Кочетков вышел на второе место по победам в сезоне среди новичков «Каролины»
Аудио-версия:
Комментарии

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» уступила «Каролине Харрикейнз» (2:3).

Российский вратарь «ураганов» Пётр Кочетков отразил 28 бросков по своим воротам и одержал свою 16-ю победу в сезоне-2023/2024. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кочетков обошёл Алекса Недельковича (15) и вышел на второе место по победам в одной регулярке среди новичков франшизы «Каролины»/«Хартфорд Уэйлерс». Рекордсменом является канадский вратарь польского происхождения Питер Сидоркевич (22 победы в сезоне-1988/1989).

«Каролина Харрикейнз» набрала 76 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «ураганы» сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».

Материалы по теме
Видео
«Каролина» обыграла в гостях «Миннесоту» благодаря шайбе Свечникова и 28 сейвам Кочеткова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android