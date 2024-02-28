Вратарь Кочетков вышел на второе место по победам в сезоне среди новичков «Каролины»

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» уступила «Каролине Харрикейнз» (2:3).

Российский вратарь «ураганов» Пётр Кочетков отразил 28 бросков по своим воротам и одержал свою 16-ю победу в сезоне-2023/2024. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кочетков обошёл Алекса Недельковича (15) и вышел на второе место по победам в одной регулярке среди новичков франшизы «Каролины»/«Хартфорд Уэйлерс». Рекордсменом является канадский вратарь польского происхождения Питер Сидоркевич (22 победы в сезоне-1988/1989).

«Каролина Харрикейнз» набрала 76 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «ураганы» сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».