«Сегодня он снова был нереальным». М. Ткачук — об игре Бобровского

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о возвращении в состав «пантер» после пропуска одного матча и высказался об игре своего одноклубника вратаря Сергея Бобровского.

«Было здорово [вернуться]. Мне кажется, я больше всех ненавижу пропускать игры. Мы проделали хорошую работу. Ребята играли усердно перед Сергеем Бобровским, но сегодня он снова был нереальным», — цитирует Ткачука официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, этой ночью на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Баффало Сэйбрз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева площадки. В составе «Флориды» полный матч провёл российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 31 отражённый бросок и показатель надёжности 93,94%.