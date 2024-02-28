«Сан-Хосе» дома разгромно проиграл «Нью-Джерси», у Барабанова — передача

В Сан-Хосе закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 7:2.
На 19-й минуте первого периода Нико Штурм с передачи Александра Барабанова открыл счёт в матче.
На четвёртой минуте второго периода Йеспер Братт с передач Тимо Майера и Нико Хишира восстановил равенство в счёте. Менее чем через минуту Джек Хьюз вывел гостей вперёд. На 14-й минуте периода Кевин Баль с передач Нико Хишира и Джека Хьюза сделал счёт 3:1.
В начале третьего игрового отрезка с интервалом в пять минут Колин Миллер, Брендан Смит, Доусон Мерсер и Нико Хишир сделали счёт 7:1 в пользу «дьяволов». На 13-й минуте периода Джастин Бейли с передач Райана Карпентера и Генри Трана забросил вторую шайбу «акул» во встрече.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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