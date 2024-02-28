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«Сан-Хосе» дома разгромно проиграл «Нью-Джерси», у Барабанова — передача

«Сан-Хосе» дома разгромно проиграл «Нью-Джерси», у Барабанова — передача
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В Сан-Хосе закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 7:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 7
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Штурм (Барабанов) – 18:17     1:1 Братт (Майер, Хишир) – 23:29     1:2 Хьюз – 24:06     1:3 Баль (Хишир, Хьюз) – 33:07     1:4 Миллер (Хишир, Майер) – 42:41     1:5 Смит (Палат, Тирни) – 45:01     1:6 Мерсер (Хьюз, Марино) – 46:57     1:7 Хишир (Братт, Зигенталер) – 47:57     2:7 Бейли (Карпентер, Тран) – 52:33    

На 19-й минуте первого периода Нико Штурм с передачи Александра Барабанова открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте второго периода Йеспер Братт с передач Тимо Майера и Нико Хишира восстановил равенство в счёте. Менее чем через минуту Джек Хьюз вывел гостей вперёд. На 14-й минуте периода Кевин Баль с передач Нико Хишира и Джека Хьюза сделал счёт 3:1.

В начале третьего игрового отрезка с интервалом в пять минут Колин Миллер, Брендан Смит, Доусон Мерсер и Нико Хишир сделали счёт 7:1 в пользу «дьяволов». На 13-й минуте периода Джастин Бейли с передач Райана Карпентера и Генри Трана забросил вторую шайбу «акул» во встрече.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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