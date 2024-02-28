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Фастовский: Климовича в «Сибири» нет. История с четырьмя очками критична

Фастовский: Климовича в «Сибири» нет. История с четырьмя очками критична
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что спортивный директор клуба Сергей Климович покинул команду из-за истории с лишением четырёх очков.

«Что касается Климовича — его в клубе нет. История с четырьмя очками критична для клуба в плане результата сезона. Не стали увольнять раньше, потому что найти спортивного директора такого уровня и кругозора гораздо сложнее, чем найти хоккеистов», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Отметим, что по ходу чемпионата «Сибирь» была лишена четырёх очков за нарушение регламента КХЛ по лимиту легионеров. Новосибирцам было присуждено четыре технических поражения в первых четырёх матчах сезона. 18 февраля клуб потерял шансы на выход в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024.

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