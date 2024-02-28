«Я сделал всё, что мог». Кривокрасов — об итогах сезона в «Сибири»

Сергей Кривокрасов, который закончил сезон-2023/2024 в статусе исполняющего обязанности главного тренера «Сибири», высказался о своём желании продолжить работу в команде и подвёл итоги регулярки.

«Желание есть работать. Желание есть совершенствоваться однозначно. Поначалу было непривычно во многих моментах. Я отвечал за большинство, а когда у тебя другие обязанности — ты на многие вещи смотришь по-другому. Первый месяц был наполнен информацией со всех сторон. Считаю, что в целом мы показали хороший результат. Много мы не смогли поменять из того, что было наработано. Но как мы провели концовку сезона — показали хороший результат, парни заслуживают большего. Я сделал всё, что мог», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.