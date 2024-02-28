Гендиректор «Сибири» Фастовский объяснил аренду Марушева из «Ак Барса»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал про аренду форварда Максима Марушева из казанского «Ак Барса».

«Нам нужен был нападающий. Это вариант, который предложили агенты. Мы договорились по этому игроку таким образом, что если он нас устраивает как хоккеист — клуб с правами готов с нами разговаривать о продаже или обмене на разумных условиях. Это не просто взять в аренду на два месяца. Мы увидели игрока и понимаем его перспективы в «Сибири». Но вряд ли мы его сохраним», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Марушев за новосибирский клуб сыграл 13 матчей, в которых результативными действиями не отметился. Напомним, 25-летний форвард присоединился к «Сибири» в конце декабря 2023 года.