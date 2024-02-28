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«Хочется как можно меньше судейских скандалов». Назаров — о старте плей-офф КХЛ

«Хочется как можно меньше судейских скандалов». Назаров — о старте плей-офф КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от старта плей-офф КХЛ, который состоится завтра, 29 февраля.

«Наконец-то начинается самое интересное время в нашем деле – розыгрыш Кубка Гагарина. Поздравляю все 16 команд-участниц, именно они украсят хоккейный чемпионат в его решающей стадии. В стартующей чемпионской гонке перед всеми клубами должна стоять одна главная задача – завоевать кубок, поэтому пожелаем удачи каждому. Сейчас нужно доставать из себя все силы. Хочется, чтобы в плей-офф КХЛ было как можно меньше судейских скандалов и побольше честной мужской борьбы», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

29 февраля сыграют пары «Локомотив» – ЦСКА, «Спартак» – «Северсталь», «Салават Юлаев» – «Трактор» и «Ак Барс» – «Автомобилист».

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