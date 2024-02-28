Источник: у «Ак Барса» в регулярке сезона-2023/2024 не было премий

В этом сезоне у игроков «Ак Барса» не было денежных вознаграждений за победные матчи в регулярном чемпионате, сообщает «БИЗНЕС Online».

«Одна из основных причин в том, что игроки достаточно заработали по итогам прошлого сезона. Команда дошла до финала Кубка Гагарина, и за каждый раунд игроки получили отдельные премии. Многие из наших источников отметили, что отсутствие премий в этом сезоне сказалось на мотивации игроков. У хоккеистов „Ак Барса“ всё-таки будет шанс получить премии за регулярный чемпионат. Для этого казанскому клубу необходимо пройти первый раунд», — сказано в материале.

Напомним, «Ак Барс» в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с Автомобилистом». Первый матч серии состоится в Казани 29 февраля. Матч начнётся в 19:30 мск. В сезонной серии между этими командами победу одержал «Ак Барс» со счётом 3-1.