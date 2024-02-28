«В «Сибири» в основном всегда играли от обороны». Шашков о перестройке на атакующий хоккей

Нападающий «Сибири» Никита Шашков рассказал, как повлиял процесс перестройки клуба на атакующий хоккей на игру команды.

«Процесс перестройки на атакующий хоккей? Честно говоря, в первый раз с таким столкнулся, в «Сибири» в основном всегда играли от обороны. Конечно, понадобилось на это время, но по итогу где-то начали больше играть в пас, но не всегда это получалось.

Насколько непривычен был демократический подход и атакующий хоккей? Это был интересный опыт. Много об этом слышал до этого, поэтому хотелось самому попробовать такой подход. Мне понравилось, это было хорошо, за исключением результата.

Излишняя свобода негативно повлияла? Нет, я бы такого не сказал. Мы профессионалы. Нас никто не должен заставлять, это наша работа», — передаёт слова Шашкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.