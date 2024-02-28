Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Сибири» прокомментировал своё негативное высказывание о голкипере Костине

Тренер «Сибири» прокомментировал своё негативное высказывание о голкипере Костине
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов рассказал о своём негативном высказывании о голкипере Денисе Костине на пресс-конференции после игры с «Ак Барсом» (0:4).

«Нет конфликта, это было сказано на эмоциях. Когда я уже анализировал, задумался: зачем сказал? Но как получилось — так получилось. Я не имею зла на него. Мы отдаёмся на 100% каждый день. Получилось так, что у меня вылетело», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Костин в регулярке сыграл 17 матчей, в которых одержал шесть побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,42.

«Сибирь» с 67 очками заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. До восьмого места «Амура» новосибирскому клубу не хватило четырёх очков.

Материалы по теме
Кривокрасов — об игре вратарей «Сибири»: нам нужен человек, который сможет ловить шайбу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android