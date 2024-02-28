Тренер «Сибири» прокомментировал своё негативное высказывание о голкипере Костине

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов рассказал о своём негативном высказывании о голкипере Денисе Костине на пресс-конференции после игры с «Ак Барсом» (0:4).

«Нет конфликта, это было сказано на эмоциях. Когда я уже анализировал, задумался: зачем сказал? Но как получилось — так получилось. Я не имею зла на него. Мы отдаёмся на 100% каждый день. Получилось так, что у меня вылетело», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Костин в регулярке сыграл 17 матчей, в которых одержал шесть побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,42.

«Сибирь» с 67 очками заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. До восьмого места «Амура» новосибирскому клубу не хватило четырёх очков.