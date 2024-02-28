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«Ничего страшного в этом нет». Кравец — о серии поражений «Авангарда» в конце регулярки

«Ничего страшного в этом нет». Кравец — о серии поражений «Авангарда» в конце регулярки
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итог регулярного сезона-2023/2024 КХЛ и поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф с «Ладой».

«Хочу команду и всех в клубе, а также болельщиков, поздравить с окончанием регулярного чемпионата, который мы довольно хорошо и уверенно провели. Ребята улучшили результат прошлого сезона, улучшили количество побед, по большинству закончили на втором месте, меньшинство подправили по ходу чемпионата. К плей-офф, судя по сегодняшней тренировке, все подошли в хорошей форме, с отличным настроением, с уверенностью.

«Лада» — очень серьёзный соперник, тяжело мы с ними играли в сезоне. Нужно готовиться, анализировать, разбирать, предугадывать любую ситуацию. Нам нужно не упустить нити, преимущество домашней площадки, чтобы у нас была агрессия, игра с шайбой, а также хорошая игра в обороне. Не нужно думать, что у «Лады» всего 13% реализации большинства по регулярке, в матчах с нами они что-то забивали.

Три поражения подряд в концовке регулярки? Два из них было за пределами основного времени, там команда достаточно хорошо отыграла. Считаю, что это мы – тренерский штаб – начали экспериментировать, решили поменять сочетания звеньев, это влияет на игру. Вторая причина – уверенная игра наших соперников. Ничего страшного в этом нет, самое главное, что в каждом из этих матчей мы играли на победу, ребята старались. Сейчас об этом уже можно забыть, нужно позитивно настраивать голову всем», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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