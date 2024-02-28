Кравец — о «Ладе»: играют от печки, это выбор тренера. Он понимает, что у него за игроки

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в преддверии старта плей-офф КХЛ рассказал о сопернике «ястребов» по первому раунду — «Ладе».

«Уверен, что у «Лады» вернутся их иностранцы к плей-офф. Это мощная, агрессивная команда, будет играть жёстко, мы должны быть к этому готовы. Неуступчивая, хорошо действует в обороне, в первую очередь исходит из того, чтобы не пропустить. Играют от печки, и это приносит им результат. Это выбор тренера, он понимает, что у него за игроки играют. Мне даже напоминает «Лада» прошлогоднюю «Сибирь», такой же крепкий соперник, способный наказать за ошибки.

Всегда тяжело играть против оборонительной команды, но нужно использовать скорости, дорожить шайбой, не терять её в средней зоне. Зарабатывать большинство, использовать его и заставлять эту команду играть в другой хоккей. Важно будет забивать первыми. Особое внимание Алтыбармакяну? Естественно, мы будем на разборе говорить о тех, кто решает в «Ладе» многие ситуации. У них есть свои лидеры, но конкретно кого-то держать – такого не будет. Просто нужно действовать плотнее, держать их в фокусе на протяжении всей игры», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.