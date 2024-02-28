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В «Динамо» рассказали, сможет ли получивший травму Пакетт сыграть на старте плей-офф КХЛ

В «Динамо» рассказали, сможет ли получивший травму Пакетт сыграть на старте плей-офф КХЛ
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, сможет ли получивший травму форвард клуба Седрик Пакетт сыграть на старте плей-офф КХЛ.

«Радует, что у нас Седрик Пакетт возвращается постепенно. Поэтому входим в плей‑офф в боевом составе. Когда именно Седрик начнёт — посмотрим. В принципе, он готов выходить, катается. Но ему нужно набрать какую‑то оптимальную форму. Как тренерский штаб увидит, что он готов, то выпустит на лёд. Может, его будут постепенно использовать, вводить в состав. Может, 13‑м нападающим», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Седрик Пакетт пропустил последние девять матчей московского клуба. Всего в сезоне форвард сыграл 57 матчей, в которых набрал 35 (22+13) очков.

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