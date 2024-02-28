Сушко — о слухах про отказ «Динамо» играть в Бобруйске: были в шоке, когда это прочитали

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал слухи о том, что московский клуб отказало минскому в просьбе перенести их домашний матч в Бобруйск в рамках первого раунда плей-офф КХЛ.

«Серия с Минском – принципиальный момент для меня? Это как обычный соперник, надо просто хорошо подготовиться, выйти, обыграть и готовиться к следующему раунду.

Насколько сложными были переговоры с Минском по поводу дат плей-офф из-за вопроса загрузки обеих арен? Всё нормально, это рабочий процесс, которым мы занимались вместе с Алексеем Николаевичем (Сопиным. – Прим. «Чемпионата»). Таких моментов возникает много в процессе работы, ничего особо нового и сверхъестественного здесь не было. Обычная работа.

Ходили слухи, что московское «Динамо» отказало минскому в просьбе перенести их домашний матч в Бобруйск? Мы сейчас что-то скажем, вы напишете, а кто-то перевернёт. Мы хотим, и вообще, это самое правильное, чтобы информация шла от первоисточника. Когда мы публикуем информацию на нашем сайте или в наших соцсетях, а вы её подхватываете, вот это будет достоверно. А тут ещё не было никакого решения по игре – где она будет, в Москве, в Минске, в Бобруйске или в Питере – но уже было миллион версий, кто и как отказался. Те люди, которые об этом писали, они были даже не в курсе ситуации. Про Бобруйск, про Чижовку – это всё были домыслы.

Я понимаю, что это ваша работа, и тем более сейчас востребованы все эти телеграм-каналы, вам надо подогревать интерес, но повторюсь, что мы были в шоке, когда прочитали, что мы якобы отказались. К тому же у «Динамо» есть 15-тысячная «Минск-арена», которая заполняется, и переносить игру куда-то в Бобруйск – это не совсем корректно по отношению к болельщикам и ко всем любителям хоккея. Играть в Бобруйске было ни в чьих интересах – ни в наших, ни Минска. Это информация не соответствовала действительности», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.