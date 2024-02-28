КХЛ назвала имена лучших игроков февраля

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги назвала имена лауреатов февраля сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший шесть побед в семи матчах.

Лучшим защитником признан Даниил Пыленков («Динамо» Москва), набравший 8 (2+6) очков с показателем полезности «+2» в 10 матчах месяца.

Лучшим нападающим признан Джордан Уил («Динамо» Москва), набравший 13 (8+5) очков с показателем полезности «+11» в 10 матчах месяца.

Лучшим новичком признан нападающий Дмитрий Бучельников («Адмирал»), набравший 7 (3+4) очков в 11 матчах месяца.

26 февраля завершился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

По итогам регулярки определились 16 команд, попавшие в плей-офф. На Западе это московское «Динамо», СКА, «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо». В розыгрыш Кубка Гагарина от Восточной конференции попали «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и «Амур». Обладателем Кубка Континента стало московское «Динамо».