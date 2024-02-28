Капитан «Авангарда» рассказал о самом сложном для команды отрезке прошедшей регулярки

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов назвал самый сложный для «ястребов» отрезок прошедшей регулярки КХЛ.

«Самый сложный отрезок прошедшей регулярки? Наверное, в октябре, как раз перед десятиматчевой победной серией. Была у нас какая-то просадка, спад, вроде были физически готовы, но не могли забить. Хорошо, что выбрались, затем забрались в первую четвёрку и с тех пор её уже не покидали. С самого начала сезона у нас была хорошая атмосфера в коллективе, но естественно, когда идут поражения, то ребята напрягаются, злятся, но вот та серия побед в ноябре помогла нам успокоиться и стабилизировать игру.

Конечно, у меня прибавляется уверенность, когда удаётся приносить ещё и пользу в атаке. Раскрепощённее действуешь в формате «пять на пять», пытаешься больше создавать, чем разрушать. Веселее играть, веселее попадать в статистику. Но, опять-таки, если выбирать между результативностью и выигрышем кубка, то тут выбор очевиден.

Загрустила первая тройка «Авангарда»? Во-первых, другие команды тоже смотрят, разбирают их игру. Но переживать не стоит, большие мастера у нас играют в спецбригадах большинства, всё будет отлично», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.