Кудашов — о «Динамо Мн»: команда без слабых мест. По игре так точно один из лидеров КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал об игре соперника своей команды по первому раунду плей-офф КХЛ — одноклубников из Минска.

«Заранее не готовил план на плей-офф, потому что, во-первых, не знаешь, с кем будешь играть, а во-вторых, до последнего мы не знали, когда будем играть. Не знаю, пойдёт ли на пользу дополнительный день на подготовку. Давайте отметим и то, что у Минска точно такие же условия, как и у нас.

Имеет ли отношение девятиматчевая победная серия к плей-офф? Совершенно никакого. Любой выигрыш придаёт уверенности. Выигрыш – это позитив, поражение даёт возможность проанализировать и понять, почему мы проиграли. Это обычный процесс, который помогает нам сделать выводы.

Я уже говорил, что у минского «Динамо» сильная и агрессивная команда, с хорошим подбором игроком. Я считаю, что они без слабых мест. То, что они на каком-то этапе недобрали свои очки, – там и их сборная играла, и были травмированные, и ротация. Это команда, которая по игре так точно является одним из лидеров нашего чемпионата. Мы понимаем, как они играют, и готовимся к этому», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.