Миронов: в московском «Динамо» уже забыли о Кубке Континента

Капитан московского «Динамо» защитник Андрей Миронов прокомментировал влияние завоевания Кубка Континента на атмосферу в команде.

«Кубок Континента? Мы уже о нём забыли. Поговорили после игры и всё, основная задача – это Кубок Гагарина. Кубок Континента уже где-то стоит в офисе, а мы о нём не помним. Лишь однажды чемпион регулярки выиграл плей-офф? Не обращаем внимания.

Идём в плей-офф фаворитом? Наверное, это вы так считаете. А Минск – это очень хорошая команда, в которой хорошие иностранцы. Они играют в быстрый хоккей, мы готовимся, разбираем и ни в коем случае не недооцениваем соперника.

Насколько повлияет пауза перед плей-офф? У нас был один выходной, сейчас уже тренируемся, готовимся. Игра была позавчера, а сейчас мы уже занимаемся. Все эмоции от регулярки ещё позавчера остались в раздевалке. Отдохнули в выходной, восстановились как эмоционально, так и физически, теперь настраиваемся на Минск», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.