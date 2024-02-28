Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миронов: в московском «Динамо» уже забыли о Кубке Континента

Миронов: в московском «Динамо» уже забыли о Кубке Континента
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан московского «Динамо» защитник Андрей Миронов прокомментировал влияние завоевания Кубка Континента на атмосферу в команде.

«Кубок Континента? Мы уже о нём забыли. Поговорили после игры и всё, основная задача – это Кубок Гагарина. Кубок Континента уже где-то стоит в офисе, а мы о нём не помним. Лишь однажды чемпион регулярки выиграл плей-офф? Не обращаем внимания.

Идём в плей-офф фаворитом? Наверное, это вы так считаете. А Минск – это очень хорошая команда, в которой хорошие иностранцы. Они играют в быстрый хоккей, мы готовимся, разбираем и ни в коем случае не недооцениваем соперника.

Насколько повлияет пауза перед плей-офф? У нас был один выходной, сейчас уже тренируемся, готовимся. Игра была позавчера, а сейчас мы уже занимаемся. Все эмоции от регулярки ещё позавчера остались в раздевалке. Отдохнули в выходной, восстановились как эмоционально, так и физически, теперь настраиваемся на Минск», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Кудашов — о «Динамо Мн»: команда без слабых мест. По игре так точно один из лидеров КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android