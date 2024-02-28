Буше: разговоры о рекорде Мозякина меня не раздражали. Это не являлось приоритетом

Нападающий «Авангарда» Рид Буше высказался о том факте, что он не смог побить рекорд Сергея Мозякина по заброшенным шайбам в регулярке КХЛ.

«Хороший сезон, но сейчас это уже всё позади, мы переходим к главной стадии. Разговоры о рекорде Мозякина меня никак не раздражали, для меня это не являлось приоритетом, а главное было – помогать команде одерживать победы. Да, возможно, что на мою результативность повлиял приход в клуб нового партнёра – Райана Спунера. Никак не в обиду Корбану Найту – он отличный игрок и великолепный партнёр по звену, но Спунер может создавать, творить, он большой мастер», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Буше в регулярке сезона-2023/2024 забросил 44 шайбы. Рекорд Мозякина — 48 голов.