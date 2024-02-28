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Рашевский: от минского «Динамо» можно ожидать всего чего угодно

Рашевский: от минского «Динамо» можно ожидать всего чего угодно
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал о первом раунде плей-офф КХЛ с минскими одноклубниками. Отметим, что старт данной серии – 2 марта 2024 года.

«Все чувствуют себя хорошо, нет никаких проблем, все живы, здоровы и готовы на 100% входить в плей-офф.

Минское «Динамо» — это хорошая и быстрая команда, там мастеровитые ребята, у них неплохое большинство. Каждый матч будет тяжёлым, потому что от них можно ожидать всего чего угодно. У них проблемы с игровой дисциплиной? Мы готовы ко всем сценариям. Если будет много большинства, то это нам на руку, а если не будет, значит, будем добывать победы в равных составах», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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