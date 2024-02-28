Кожевников: СКА в том году не играл в финале только из-за того, что Никиты Гусева не было

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил новый рекорд нападающего «Динамо» Никиты Гусева по очкам в регулярке КХЛ и оценил игру форварда.

«Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина? Великий игрок. Спас Олимпиаду! Вы забыли, что он спас нам Олимпиаду, забил за пять секунд? Он достойнейший игрок, великий. Играет по наитию, «поляну» видит, пасы отдаёт просто на загляденье. Достойно сыграл чемпионат, перезагрузился.

В прошлом сезоне списали со счетов? Ну зачем вы так? Никто его не списывал. Да, там был скандал у него в СКА, и я думаю, что команда в том году не играла в финале только из-за того, что его не было. Такие игроки нужны, они делают игры. Такие игроки, как он, как Панарин. Когда игра не идёт или идёт на равных, они делают результат», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.