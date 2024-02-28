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Главный тренер «Салавата» Козлов назвал сильные стороны «Трактора» при А. Заварухине

Главный тренер «Салавата» Козлов назвал сильные стороны «Трактора» при А. Заварухине
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Трактором» и назвал сильные стороны челябинского клуба при главном тренере Алексее Заварухине.

«Уже завтра первая игра в плей-офф, очень важная. Готовимся к матчу. У «Трактора» сбалансированная команда, опасные нападающие, габаритные защитники, которые хорошо двигаются с шайбой. Соперник хорошо играет и в атаке, и в обороне.

С приходом Алексея Заварухина они стали играть в более атакующий хоккей, использовать больше свои сильные стороны, больше контроля шайбы в атаке», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, уфимский клуб в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 сыграет с челябинским «Трактором». Серия между командами начнётся на домашнем льду клуба из столицы Башкортостана. Первый матч состоится 29 февраля и начнётся в 17:00 мск.

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