Ларионов рассказал, что нужно «Торпедо» для победы в серии со СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился ожиданиями от серии плей-офф КХЛ со СКА и рассказал, за счёт чего нижегородский клуб может пройти в следующий раунд Кубка Гагарина.

«Мы давно забыли, что было в плей-офф прошлого сезона. Год на год не приходится. Важно, чтобы ребята в душе и в голове были более свежими. Смотрим с оптимизмом на серию со СКА и готовы порадовать болельщиков победами.

Мы получили сейчас очень интересный подарок от болельщиков, в котором каждая деталь говорит о коллективе. Шикарная была речь от создателя этого подарка, которая должна вдохновить хоккеистов.

Как и в сезоне, в плей-офф мы будем отталкиваться от своей игры. СКА команда сильная, один из лидеров нашего хоккея. Но плей-офф начинается с чистого листа, где более важен фактор психологии. Мы готовы к любым испытаниям», — сказал Ларионов на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне СКА и «Торпедо» встречались между собой в полуфинале Западной конференции. Тогда победу в четырёх матчах одержал армейский клуб. По итогам регулярного чемпионата сезона-2023/2024 СКА занял второе место, а «Торпедо» расположилось на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ.