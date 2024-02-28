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Олимпийский чемпион назвал команду, которая сможет преподнести сюрприз в плей-офф КХЛ

Олимпийский чемпион назвал команду, которая сможет преподнести сюрприз в плей-офф КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал «Спартак» командой, которая сможет преподнести сюрприз в плей-офф КХЛ.

«Кто может преподнести сюрприз, удивить в плей-офф? «Спартак»! С их спартаковской, лихаческой игрой они могут сюрприз преподнести (смеётся). Но, опять же, — при хорошем вратаре. Ну а что, они в открытый хоккей играют, приятно смотреть. Дерби с «Динамо» в регулярке? Там каждую игру берите, даже с «Динамо». Столько моментов насоздавали, всё в атаке, а результат — 2:4», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Серия между «Спартаком» и «Северсталью» начнётся 29 февраля матчем в Москве. В сезонной серии регулярного чемпионата КХЛ красно-белые одержали победу со счётом 3-1.

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