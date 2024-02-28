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Хуснутдинов покинул «Сочи», форвард может присоединиться к «Миннесоте»

Хуснутдинов покинул «Сочи», форвард может присоединиться к «Миннесоте»
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Нападающий Марат Хуснутдинов расторг контракт с ХК «Сочи», сообщает пресс-служба южного клуба.

«Хоккейный клуб „Сочи“ информирует, что контракт нападающего Марата Хуснутдинова истекает 30 апреля нынешнего года. Представитель хоккеиста обратился в клуб с просьбой досрочно расторгнуть контракт по инициативе игрока. В связи с неучастием ХК „Сочи“ в розыгрыше Кубка Гагарина клуб счёл возможным удовлетворить эту просьбу», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, ранее издание The Athletic заявляло, что Хуснутдинов готов присоединиться к «Миннесоте» вскоре после окончания своего сезона в Континентальной хоккейной лиге.

В прошедшем регулярном чемпионате Хуснутдинов провёл 55 матчей и набрал 20 (6+14) очков.

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