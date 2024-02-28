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Уилсон — о новом достижении Овечкина: просто нет слов, чтобы описать то, что он сделал

Уилсон — о новом достижении Овечкина: просто нет слов, чтобы описать то, что он сделал
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Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением о новой вехе Александра Овечкина. Российский нападающий провёл 1400-ю встречу в Национальной хоккейной лиге. Овечкин сыграл 96% матчей, в которых участвовал «Вашингтон» с момента, когда Александр попал в лигу.

«Ови повёл за собой эту команду. Он сыграл в 96% матчей — в это, во всю эту статистику и прочее, вы бы даже не поверили, если бы люди сказали вам. Просто нет слов, чтобы описать то, что он сделал», — приводит слова Уилсона The Washington Post.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 16 голов и 27 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «-23».

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