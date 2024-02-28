Кожевников назвал неожиданного возможного претендента на Кубок Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал «Автомобилист» возможным претендентом на Кубок Гагарина в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Скажу, что и «Автомобилист» не очень смотрелся в регулярном чемпионате. Но там игроки опытные, три звена прошли кучу плей-офф. Могут стрельнуть тоже.

Все команды могут. Мы забыли, что такое семь матчей», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Автомобилист» в первом раунде Кубка Гагарина — 2024 встретится с казанским «Ак Барсом». В сезонной серии регулярки между командами победу одержали казанцы со счётом 3-1. По итогам регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги команды заняли четвёртое и пятое места. Команды в таблице разделили лишь два очка.