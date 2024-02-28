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«Утром даже кататься не мог». Экс-тренер «Вашингтона» рассказал о тяжёлой травме Овечкина

«Утром даже кататься не мог». Экс-тренер «Вашингтона» рассказал о тяжёлой травме Овечкина
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Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро вспомнил эпизод из карьеры Александра Овечкина. В декабре 2007 года российский нападающий получил серьёзное повреждение в матче с «Питтсбург Пингвинз». На его бедре был тяжёлый порез, пришлось наложить около 20 швов. Однако через два дня Овечкин вышел на следующий матч Вашингтона и оформил покер.

«Он не мог надеть какую-либо амуницию или что-то в этом роде. Я просто [думал]: «Он не сможет играть». Но Ови сказал, что будет играть… Я только помню, как покачал головой в конце матча. Вот он, парень, который утром даже кататься не мог, а теперь забивает четыре гола и набирает пять очков, просто одуревший. Я просто сказал: «Этот парень невероятен», — приводит слова Будро The Washington Post.

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