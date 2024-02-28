«Такие вопросы нервируют». Разин — о том, выбирал ли «Металлург» себе соперника в плей-офф

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил своё решение выставить состав без девяти основных игроков на последний матч регулярки с «Авангардом» (3:1) и прокомментировал отсутствие опыта плей-офф у молодых хоккеистов команды.

«Честно, такие вопросы нервируют. Все эти разговоры про последнюю игру, что кто-то кому-то отдаёт. Молодые полны сил, энергии, из них всё кипит, поэтому эти разговоры я считаю неуместными. То, что опыта нет, думаю, что у кого больше сил и желания, тот и победит», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

В первом раунде плей-офф «Металлург» сыграет с хабаровским «Амуром». Серия начнётся 1 марта в Магнитогорске. Сезонную серию в прошедшей регулярке выиграл «Металлург» со счётом 3-1.