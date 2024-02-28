Главный тренер «Северстали» — о серии со «Спартаком»: будет интересный хоккей

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф со «Спартаком» и заявил, что обе команды пытаются играть в активный хоккей, поэтому он ждёт интересных матчей. Первый матч серии пройдёт в Москве 29 февраля.

«Регулярный чемпионат закончился, впереди плей-офф, и мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший хоккей. Изменится ли наша игра в плей-офф? Мы будем играть в свою игру. Приложим все силы, чтобы побеждать.

Что могу сказать про «Спартак»? Немножко там больше опыта, но зато у нас молодая команда. Мы тоже пытаемся играть активно, пытаемся прессинговать, пытаемся контролировать шайбу за счёт комбинаций. Будет интересный хоккей», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

Сезонная серия в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ осталась за «Спартаком» со счётом 3-1. Все матчи оказались достаточно результативными.