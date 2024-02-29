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Экс-вратарь НХЛ — о привычке Овечкина: мы говорили, что у него случится сердечный приступ

Экс-вратарь НХЛ — о привычке Овечкина: мы говорили, что у него случится сердечный приступ
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Бывший голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Колциг вспомнил нездоровую привычку нападающего Александра Овечкина. Хоккеисты выступали вместе с 2005 по 2008 год. Кроме того, голкипер уточнил, что сейчас Овечкин вряд ли придерживается того же ритуала.

Отметим, что Колциг говорит про то, что нападающий «столичных» во время предматчевой тренировки выпивал по три энергетика.

«Мы все просто сидели и говорили: «Окей, так продолжаться не может. У этого парня случится сердечный приступ или что-то в этом роде.

Не думаю, что сейчас у него та же игровая рутина, когда он пил энергетик и колу, но я также не думаю, что он пьёт столько же воды, сколько все остальные», — приводит слова Колцига The Washington Post.

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